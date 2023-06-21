Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde mezuniyet sevinci

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbay, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, okul müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti. Mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştiren fakülte birincisi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Samet Aktürk, emeklerinden dolayı hocalarına ve kendilerini büyük bir fedakârlıkla yetiştiren ailelere teşekkür etti.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbay, ailelerin büyük bir onur ve mutluluk içinde olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimizin eğitim öğretim dönemleri boyunca zorlu süreçlerden geçtiğinin farkındayız. Ancak 4 yıl boyunca geçirdikleri bu zorlu süreçte sadece mesleki bilgileri öğrenmekle kalmadıklarını aynı zamanda bir birey olarak sorumluluklarını, zorluklarla başa çıkabilmeyi, bir ekibin parçası olarak paylaşmayı ve dayanışmayı, bir üniversite mezunu olarak topluma karşı görev ve sorumluluklarını öğrendiklerine şahit olduk. Mezun yetişkin bireyler olarak bundan sonraki yaşamlarında yapacakları başarılı çalışmalar bizleri onurlandırmaya devam edecektir." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, "Trakya Üniversitesi, köklü tarihi ve kadim gelenekleri olan bir üniversitedir. Siz değerli öğrencilerimizde bu geleneğin içerisinde alanlarında uzman hocalarımızın emek ve gayretleri, tam donanımlı eğitim imkânları ile geleceğe en iyi şekilde hazırlandınız. Büyük bir heyecanla başladığınız okulunuzdan göstermiş olduğunuz emekleriniz sonucunda bugün mezun oluyor ve aynı heyecanla hayata atılıyorsunuz. Bundan sonraki en önemli göreviniz, kendinizi ve mesleğinizi en iyi şekilde yüceltmek ve geleceğe taşımaktır. Böylesine güzide bir okul ve hocalarınızdan aldığınız eğitimle eminiz ki milletimize ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunacaksınız" diye konuştu.

Mezuniyet törenine bir video mesaj ile katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nin üniversitemizin ve ülkemizin gururu birçok milli sporcuyu yetiştirdiğini vurgulayarak, öğrencilerin Trakya Üniversitesinden donanımlı bireyler olarak mezun olduklarını söyledi. Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi. Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından meslek andının okunması ve kep atma seremonisi ile sona erdi.