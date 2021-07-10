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Kırkpınar'da 54 başpehlivan kol bağladı

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık güreşlerinin ilk turu başladı.


Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde 54 başpehlivan kol bağladı. Bugün gerçekleşecek olan başpehlivanlık 3 turunun ilki başladı.


Öne çıkan bazı pehlivanların eşleşmeleri şöyle:


Kürşat Şevki Kormaz - Turan Balaban


Hüseyin Gümüşalan - İbrahim Çoraman


Orhan Okulu - Ahmet Selbest


Şaban Yılmaz - Abdullah Güngör


Faruk Akkoyun - Ali Altun


Fatih Atlı - Semih Turgut


Fatih Koyuncu - Mehmet Yeşil Yeşil


Recep Kara - Onur Balcı

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