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Kırkpınar'da çeyrek final kuraları çekildi

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecanın doruğa ulaştığı final gününde, 8 başpehlivan çeyrek final turu kuralarını çekti.


Edirne'de 9 Temmuz Cuma günü Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gününde güreşler tüm hızıyla devam ediyor. Dün gerçekleşen müsabakalarda rakiplerini yenen 8 başpehlivan ismini çeyrek finale yazdırdı.



Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:


"Osman Aynur- Orhan Okulu, Ali Gürbüz - Serhat Gökmen, İsmail Koç - Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz Faruk Akkoyun."


Başpehlivanlık güreşlerinde birazdan gerçekleştirilecek çeyrek turda rakiplerini yenecek olan 4 başpehlivan yarı finalde kıyasıya mücadele gerçekleştirecek. Saat 17.30'da gerçekleştirilecek olan başpehlivanlık final güreşinde müsabakanın galibi altın kemeri kazanacak.

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