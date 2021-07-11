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Kırkpınar'da son gün müsabakaları başladı

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde son gün müsabakaları başladı.


Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde son gün müsabakaları Sarayiçi Er Meydanında cazgırın anonslarıyla pehlivanlar güreş tuttu. Deste ve küçük orta boylarda başlayan Kırkpınar'ın 3. gününde pehlivanlar final için mücadele verecek.


Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Osman Aynur, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun öğleden sonra Sarayiçi er meydanında altın kemer için mücadele edecek.


Başpehlivanlık final güreşi ise saat 17.30'da başlayacak.

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