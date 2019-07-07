İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırkpınar'da yarı final heyecanı başlıyor

658.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final turu kura çekimleri yapıldı.


Sarayiçi Er Meydanı'nda 8 başpehlivanın katıldığı çeyrek final kura çekimi sonrası müsabakaların tamamlanmasının ardından 4 başpehlivan yarı final turu kurasına katıldı. 2015 ve 2018 yılı birincisi son şampiyon Orhan Okulu ile 2009-2010 yılı Kırkpınar birincisi altın kemerli başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil eşleşti.


2011 ve 2012 yılı Kırkpınar birincisi altın kemerli başpehlivan Ali Gürbüz de başpehlivan Hamza Köseoğlu'yla yarı final heyecanı yaşanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.