Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasıyla ismini yarı finale yazdıran başpehlivanlar belli oldu.

9 Temmuz Cuma günü başlayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor. 2 bin 161 pehlivanın katıldığı güreşlerde 54 başpehlivan da şampiyonluk içi kıran kıran mücadele gerçekleştirdi. 1., 2. ve 3. tur başpehlivanlık güreşlerinde rakiplerini eleyen 8 başpehlivan çeyrek finale yükseldi. 8 başpehlivan, kura çekiminin ardından cazgırın salavatı, davul zurna ekibinin güreş havalarıyla güreşe tutuştu. Başpehlivanlık çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasıyla ismini yarı finale yazdıran 4 başpehlivan belli oldu.

Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Koç ve Faruk Akkoyun adını yarı finale yazdıran isimler oldu.

Yarı final müsabakaları saatler sonra başlayacak.