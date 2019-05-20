Kırkpınar'ın en güzel fotoğrafı ‘kispet' oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında bu yıl 20'ncisi düzenlenen Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'nın birincisi ‘Kispet' isimli fotoğrafı ile Osman Berker Gümüş oldu. Fotoğraf yarışmasında bu yıl 114 katılımcı 431 fotoğrafla yarıştı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 20'nci kez düzenlenen Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'nın 4 yıldız almaya hak kazandığını ve ülkemizde düzenlenen sayılı fotoğraf yarışmalarının arasına girdiğini söyledi.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin daha iyi anlaşılması, ata sporunun yurt içi ve yurt dışında tanıtılması ve fotoğraf sanatçılarının Kırkpınar'a olan ilgisinin arttırılması amacıyla düzenlenen 20. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu. Yarışmada; 114 katılımcının 431 fotoğrafı değerlendirildi.

Yarışmanın jüri üyeliğini Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, TFSF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sefa Ulukan, TFSF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar İyiiz Fotoğraf Sanatçısı A. Beyhan Özdemir, Fotoğraf Sanatçısı Behiç Günalan ve Fotoğraf Sanatçısı Adnan Sokol yaptı.

431 fotoğrafın yarıştığı yarışmada 87 fotoğraf ikinci tura, 55 fotoğraf üçüncü tura; 32 fotoğraf da dördüncü tura geçti. Finale kalan 8 eser arasında yapılan puanlama neticesinde en yüksek puanı alan ilk 3 eser ödül; sonraki 3 eser mansiyon ve diğerleri de sergilemeye layık görüldü. Jüri ayrıca Edirne Belediyesi Özel Ödülü'nü kazanan eseri de oy birliğiyle seçti.

Yarışmada Osman Berker Gümüş'ün ‘Kispet' isimli fotoğrafı birinci, Tayyip Başak'ın ‘Pehlivanlar Kapısı' isimli fotoğrafı ikinci, Mesut Özder'in ‘Son' isimli fotoğrafı üçüncü oldu. Edirne Belediyesi Özel Ödülünü ise ‘Watch' isimli fotoğrafı ile Serpil Eroğlu kazandı. Mansiyon Ödülleri ise Serpil Eroğlu, Osman Berker Gümüş, Gül Karakoç Yılmaz'ın oldu.

Fotoğrafları sergilemeye layık görülen yarışmacıların isimleri ise şöyle;

“Bilgin Ayyıldız, Başak Balkan, Mahir Yıldız, Sabahattin Özveren (2), Caner Başer, Ergin Sincar, Mehmet Emre Bingül (2), Hüseyin Türk (2), Kıvanç Şen, Koray Ustabaşı, Yusuf Tatlıtürk, Melih Bağçı, Gül Karakoç Yılmaz, Onur Avcı, Elif Çakıcı (2), Halil Karabacak, Mehmet Müsebbih Ergin, Alpaslan Bolu, Münise Eren, Havva Tutak, Sezgin Uzuncaova”

Yarışmada birinci eser sahibi 6 bin TL, ikinci eser sahibi 5 bin lira, üçüncü eser sahibi de 4 bin lira para ödülü ile TFSF tarafından altın, gümüş ve bronz madalya almaya hak kazandı. Edirne Belediyesi Özel Ödülünü Kazanan eser sahibi 3 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Ayrıca mansiyon alan 3 esere sahibine bin 500'şer TL para ödülü; sergileme alan eserler de 300'şer TL para ödülü almaya hak kazandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'nın 20'ncini tamamladıklarını belirterek, “20. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'yla yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından 4 yıldıza layık görüldü. Böylelikle yarışmamız 4 yıldıza sahip olan sayılı yarışmalardan biri haline geldi. Yarışmaya katılan; Kırkpınar'ı fotoğraflarla belgeleyen; en iyi kareyi yakalamak için güneşin altında saatlerce ter döken tüm fotoğraf sanatçılarını bir kez daha kutluyorum” dedi.