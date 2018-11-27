İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kış lastiği uygulamasına sayılı günler kaldı

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık Cumartesi günü başlayacak.

Kış lastiği takmayan sürücüye 715 lira ceza kesilecek.


Edirne'de lastikçilerde yoğun günler yaşanmaya başladı. 1 Aralık'ın yaklaşmasıyla birlikte yoğunluğun daha da artacağını belirten oto lastikçisi Ergin Ağdemir, "1 Aralık, 1 Nisan arasında takılması gereken kar lastiklerini takıyoruz şu anda. Yaklaşık bir ay yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Özellikle ticari araçların bu konuda hassasiyet göstermesini tavsiye ederim. Ceza ve trafikteki kanunlar açısından hem de güvenlik açısından bu konuya özen gösterilmesi gerekiyor. Kış lastiği fiyatları tanesi, 200 ila 450 TL aralığında. Ara ara kampanyalarımız oluyor. Sürücülerin bu kampanyaları takip etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.