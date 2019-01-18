Kızını kesip, buzdolabında saklamış

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda kesik kolu ve vücut parçaları bulunan Didem Uslu'nun katili, babası çıktı. Cani babanın, kızını parçalara ayırdıktan sonra buzdolabında saklayıp, 3-4 gün içerisinde ormanlık alanda çeşitli noktalara attığı öğrenilirken, parçaların saklandığı buzdolabını ise ikinci el eşya olarak sattığı ortaya çıktı.

Keşan'da Kent Ormanı olarak geçen bölgede, gazete kağıdına sarılı olarak bulunan kadın kolu ile başlayan soruşturmada detaylar belli oldukça, vahşet de gün yüzüne çıktı. 9 Ocak Çarşamba günü, ormanlık alanda kozalak toplamaya giden bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolu buldu. Polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, Didem Uslu isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda ormanlık alanın çeşitli bölgelerinde kalça kemiği ve diğer vücut uzuvları da İstanbul'dan gelen ceset arama köpeği yardımıyla bulundu.

"Vücuttaki düzgün kesikler babayı işaret etti"

Bulunan vücut parçalarının düzgün ve kusursuz kesilmesinin tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, şüpheli olarak Uslu'nun döner ustası olan ve döner bıçağını çok iyi kullanan babası Hasan Uslu üzerine yoğunlaştı. Uslu ailesinin İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerinde bulunan evinde incelemeler yapan polis ekipleri, evde cinayete dair deliller buldu. Bu gelişme üzerine baba Hasan Uslu, anne Satı Uslu ile kızkardeşi Özlem Uslu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Derin dondurucuyu ikinci el eşya olarak satmışlar"

Kızını bir tartışma sonucu öldürdüğünü ve daha sonra ise kızını bıçakla parçalara ayırdıktan sonra derin dondurucuya koyduğunu itiraf eden baba Hasan Uslu, kızının parçalarını 3-4 gün süreyle gazete kağıdına sarılı olarak evden çıkararak ormanlık alanın çeşitli bölgelerine attığını söylediği, tüm parçaları attıktan sonra da derin dondurucuyu temizleyip, ikinci el eşya alan bir mağazaya sattığını itiraf ettiği öğrenildi.

"Parçaları tek tek gösterdi"

Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden baba Hasan Uslu, soruşturma kapsamında polis ekiplerince ormanlık alana götürülerek kızına ait parçaların yerlerini tek tek gösterdi. Parçaların da bulunmasının ardından gözaltında bulunan Didem Uslu'nun kardeşi Özelm Uslu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, anne Satı ve baba Hasan Uslu ise emniyette yapılan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Keşan Adliyesine sevk edildi.

Taşındıkları evlerine "kızımız veteriner" demişler

Öte yandan Didem Uslu'nun daha önce oturduğu aynı cadde üzerindeki evine taşınmadan önce apartmandaki kişilere annesi Satı Uslu tarafından kızının veteriner olarak çalıştığını söylediği öğrenildi. Oturdukları kiralık daireden ise Didem Uslu'nun evcil köpeği “Şans” yüzünden çıkarıldığı ve aynı cadde üzerindeki başka bir eve taşındığı öğrenildi. Didem Uslu'nun köpeği “Şans” ise Keşan Belediyesi ekiplerince alınarak hayvan barınağına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, adliyedeki işlemlerin de devam ettiği öğrenildi.