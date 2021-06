KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rektör Tabakoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti

Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Trakya Üniversitesi ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında gerçekleşen iş birliği protokolünün ardından Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sennur Akansel ve Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Kıvanç Ada'dan oluşan Trakya Üniversitesi heyeti, KKTC Cumhurbaşkanlığı binasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüştü.

Görüşmede, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini her zaman gönülden desteklediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında imzalanan protokol hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Trakya Üniversitesinin kapılarının Yavru Vatan için her zaman açık olduğunu belirten Tabakoğlu, “Trakya Üniversitesi, temel olarak Balkanları fakat esas olarak gönül coğrafyamızı vizyon ve misyon olarak belirlemiştir. Coğrafi, tarihî, kültürel bağlarla birbirimize sıkı sıkıya bağlı olduğumuz milletler ve toplumlar her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu noktada KKTC, diğer tüm ülkelerden çok daha müstesna bir yere sahiptir. Kıbrıslı Türk gençlerinin Türkiye'de, Trakya Üniversitesinde üniversite okuma hayallerini gerçekleştirmek adına ve bu süreci daha da kolaylaştırmak amacıyla çok önemli bir protokole imza attık. Umarım bu protokol, aynı kaynaktan doğan nehirler gibi kardeş olan bu iki ülkenin birlikteliğini daha da güçlendirecektir. Bizleri kabul ederek değerli görüşlerini paylaşan Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'a Trakya Üniversitesi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi. Trakya Üniversitesinin eğitim kalitesi, akademik çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikleri ile öğrencilerine sunduğu imkânların yanı sıra faaliyet gösterdiği diğer alanlardan da bahseden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, Edirne'ye ve Trakya Üniversitesine davet etti.

Edirne'de bulunmaktan ve Trakya Üniversitesinin misafiri olarak öğrencilerle buluşmaktan memnuniyet duyacağını ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, nazik ziyaretlerinden ötürü Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun şahsında tüm Trakya Üniversitesi ailesine teşekkür ederken söz konusu protokolü oldukça değerli bulduğunu söyledi. Türkiye ile güçlü kardeşlik bağlarının böyle iş birlikleri ile daha da güçleneceğini ve bu durumun önemli mesajlar içerdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ile birlikte ülkelerinden birçok bürokratın ve iş insanının Trakya Üniversitesi mezunu olduğunu hatırlatarak, Kıbrıslı gençlerin Trakya Üniversitesinde eğitim almasından ve yetişmesinden büyük memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Hediye takdimi ile son bulan ziyarette, KKTC İç İşleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, KKTC Meclis eski Özel Kalem Müdürü Gökhan Güler ve Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü Uzmanı Elif Çoruhlu yer aldı.