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Komşudan akıl almaz müdahale

Edirne’de, bir grup düzensiz göçmenin Pazarkule-Kastanies Sınır Kapıları arasında bulunan tampon bölgedeki bekleyişleri devam ederken, komşu ülke askerlerinin müdahalesi ile karşılaştılar.

Edirne'de, bir grup düzensiz göçmenin Pazarkule-Kastanies Sınır Kapıları arasında bulunan tampon bölgedeki bekleyişleri devam ederken, komşu ülke askerlerinin müdahalesi ile karşılaştılar. Yunan askerleri, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu mülteci grubuna, göz yaşartan gaz bombası ve ses fişekleri attı.

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