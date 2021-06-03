Kontrolden çıkan araç, yangın müdahale istasyonunun bahçesine uçtu: 2 yaralı

Elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Keşan'dan Gelibolu istikametinde gitmekte olan 34 CMK 179 plakalı aracın sürücüsü C.Ç., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç bölgede yol kenarında bulunan demir telleri ezerek Korudağ Yangın İlk Müdahale Ekip binasının bahçesine daldı. Bahçeye giren araç önce oradaki elektrik diğerine, ardından ağaca çarparak, gidiş istikameti yönünde ters dönerek durabildi.

Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye polis, jandarma ve acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü C.Ç. ve o sırada araçta yolcu olarak bulunan H.Ç., ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerinin ardından bölgeye gelen TREDAŞ arıza müdahale ekipleri, kazada hasar alan ve her geçen dakika tehlike saçan elektrik direğini yangına sebebiyet vermeden onarmak için çalışma yürüttü.