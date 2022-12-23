Kontrolden çıkan araç yol dışına uçtu

Edirne'nin İpsala-Keşan ilçeleri arasında kalan kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol dışına uçtu. Kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İpsala yönünden Keşan istikametine seyir halinde olan 22 ACM 931 plakalı araç sürücüsü M.A. yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulmaya başlayan araç, yolun sağ tarafından yol dışına çıktı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan sürücü M.A. hastanede tedavi altına alındı.