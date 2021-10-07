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Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı

Edirne’de kontrolündeki aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, benzinlikte duran tıra ardından da ATM’ye ok gibi saplandı.

Edirne'de kontrolündeki aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, benzinlikte duran tıra ardından da ATM'ye ok gibi saplandı.


Kaza, Edirne Lalapaşa karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. idaresindeki 34 CVT 01 plakalı cip Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy mevki'inde, Akif K. kontrolündeki 34 SE 3530 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden araç, yol kenarındaki tıra ve benzinliğin girişinde duran ATM'ye de çarptı. ATM'ye Ok gibi saplanan araç çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, otomobilde bulunan Mehmet B. ve torunu Batuhan B. yaralandı.


Benzinlikteki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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