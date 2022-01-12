Korku dolu anların yaşandığı yangında 4 ev küle döndü

Edirne'de meydana gelen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Edirne'nin Umurbey Mahallesinde bir evde çıkan yangın kısa sürede bitişiğinde bulunan diğer evlere sıçradı. Kısa sürede evlerin alevlere teslim olduğu yangında korku dolu anlar yaşandı. Alevlerin ve dumanların gökyüzünü kapladığı yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler dört koldan alevlere müdahale gerçekleştirdi. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında 4 ev ve evlerde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, yaralanan kimsenin olmaması tek teselli kaynağı oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.