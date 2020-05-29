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Korona sonrası Selimiye'de ilk cuma namazı

Edirne’de, Covid-19 pandemisi sonrası alınan tedbirlerin ardından aylar sonra Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii’nde cuma namazı cemaat eşliğinde kılındı.

Edirne'de, Covid-19 pandemisi sonrası alınan tedbirlerin ardından aylar sonra Mimar Sinan'ın ‘Ustalık eserim' dediği Selimiye Camii'nde cuma namazı cemaat eşliğinde kılındı.


Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, çok sevinçli olduklarını adeta bir bayram havası yaşadıklarını belirterek, “Çok sevinçliyiz, bütün vatandaşlarımız bekliyordu. İnşallah bundan sonra fiziki tedbirlere dikkat ederek, cuma namazlarını avlularımızda kılacağız” dedi.


Öte yandan, Selimiye Camii içerisinde, öğle ve ikindi namazları için sosyal mesafe çizgileri hazırlandı. Cuma namazını eda etmek için gelen cemaatin büyük bir bölümü kendi seccadesini getirdi, getirmeyenlere de görevliler tarafından kağıt seccade verildi.

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