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Korona virüs, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne engel olamayacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok etkinlik iptal edilse de, 658 yıldır kesintisiz devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 659’uncusu bu yıl da düzenlenecek.

Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok etkinlik iptal edilse de, 658 yıldır kesintisiz devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 659'uncusu bu yıl da düzenlenecek.



Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 658 yıldır, savaşta, barışta, varlıkta ve yoklukta her yıldır kesintisiz olarak devam eden Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 659'uncusunun bu yıl 29 Haziran- 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. “İnşallah o döneme kadar biter bu kriz ama bitmezse yılı kaçırmamak adına 31 Aralık'a kadar zamanımız var” diyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Ama açık alanda ama kapalı alanda ama sadece iki başpehlivan da olsa Kırkpınar'ın o gelenekselliğini yaşatmak adına böyle bir şey yapacağız” açıklamasında bulundu.

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