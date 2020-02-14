Korona virüsü elektronik piyasasını vurdu

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa zamanda dünyanın birçok ülkesine sıçrayan korona virüsü, şiddetini artırmaya devam ediyor. Virüs yayılması ihtimaline karşı Mart sonuna kadar ülkede okullar ve birçok kuruluşun yanında fabrikalar da kapatıldı. Fabrikaların kapatılması da Çin'in dünyaya ihraç ettiği elektronik ürünlere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çin'den gelen birçok üründe üretim olmamasından dolayı elektronik ürünlerde de stok azalması yaşanıyor. Yeni ürün alamayan ithalatçı firmalar da ürün bulmakta zorluklar yaşadıklarından, maliyetlerini karşılamak için fiyatlarda artışa gidiyor. Bu artış da küçük esnafın aldığı ürünleri daha yüksek fiyattan almasına sebep oluyor.

İthalatçıların ellerindeki stokların azalmasından dolayı ürünlere son bir aydır zam yaptıklarını belirten esnaf İsmail Kılıçoğlu, "Fiyatlar bir öncekini tutmuyor” dedi. Kılıçoğlu ayrıca ithalatçı firmaların “Malumunuz üzere Çin'deki korona virüsünden dolayı Çin tatili şimdilik Mart ayının sonuna sarkmıştır, en iyi ihtimalle de bize yeni ürün gelmesi en az 2 ayı bulacaktır, belki de 3-4 ay. bununla birlikte biz de şirketin genel durumunu düşünmek zorundayız, istemeyerek de olsa elimizdeki ürünlere piyasa şartları ve Çin'deki durumu takip edip peyder pey zam yapmış olacağız” şeklinde mesajlar atıp fiyatların sürekli olarak arttığını ifade etti.

Elektronik ürünlere yüzde 10 ila 20 arası zam geldiğini söyleyen esnaf, “Telefon ekranı toptancıda 170 liraydı, aradan 2 gün geçtikten sonra bu sefer 200 lira olduğunu söyledi. Bir iki ay sonra elinde ürün kalmayacağını, sonra da sıkıntı yaşayacağımızı söylüyorlar. Aynı zamanda elimizdeki stokları değerlendirmemiz gerektiğini ve ucuza vermemiz gerektiği konusunda bizi uyarıyorlar. Gelecek günlerde daha farklı alacağımızı söylüyorlar” dedi.

Zamdan en çok hafıza kartı, ekran, batarya ve şarj aletlerinin etkilendiğini kaydeden Kılıçoğlu, zamlar karşısında müşteriye yeni fiyatı “ayakta kalmak için” yansıtmak zorunda olduklarını dile getirirken yine de müşteriyle orta bir yol bulabileceklerini de söyleyerek, “Müşteri de isyan ediyor, 3 lira farkla aldığım zaman 3 lirayı yansıtmak zorundayım, ama yine de müşteri ile diyaloğumuz farklı. Fiyatı fazla bulan müşteri başka yere gidiyor. Müşteriyi kırmamak için 3 liradan 5 liraya çıkan ürünü 4 liraya vermeye bakıyoruz” diye konuştu.