İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Korudağ rampasında vinç yangını

Edirne’nin Keşan ilçesi Korudağ mevkiinde vinç motor kısmından alev aldı.

Edirne'nin Keşan ilçesi Korudağ mevkiinde vinç motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.


Olay, Gelibolu-Keşan kara yolunda bu sabah 09.00 sıralarında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Gelibolu'ndan Keşan yönüne doğru seyir halinde olan vinç, Korudağ rampasına geldiğinde motor kısmından alev aldı.


Yangının giderek büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, vincin ön kısmı yanmaktan kurtulamadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.