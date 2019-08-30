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Korudağ'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Gelibolu-Keşan yönünde seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Korudağ’da şarampole yuvarlandı.

Gelibolu-Keşan yönünde seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Korudağ'da şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza bugün 07.00 sıralarında Gelibolu-Keşan karayolunda Korudağ Yerlisu civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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