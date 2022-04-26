Kosova Türkleri Milli Bayramı Rumeli ezgileri konseri ile kutlandı

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı 76 kişilik Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'nın Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde verdiği “Rumeli Ezgileri Konseri” ile kutladı. Konserde Ahmet Hamdi Zafer şefliğinde Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'nın seslendirdiği eserlere dinleyiciler coşku ile eşlik etti. Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Bakırköy Belediye Başkanı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu ve Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz'ın da aralarında olduğu, programcı Yusuf Emin'in sunduğu, yaklaşık 800 kişinin katıldığı konserde bir konuşma yapan Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülen Aksu Türker, “Bugün iki büyük bayramı bir arada kutluyoruz. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasının yanı sıra bizler için aynı zamanda Kosova Türkleri Milli Bayramı. Kosova Türkleri, Balkanlar'da yaşayan tüm soydaşlarımız gibi bizim ailelerimizi, dostlarımızı ve geçmişimizi emanet ettiğimiz değerli topraklardaki temsilcilerimiz. Tarihin her döneminde oynanan oyunlarla Balkanlarda yaşayan Türk sayısı azaltılmaya ve tarihin izleri silinmeye çalışılıyor. Fakat asla unutulmamalıdır ki kültürel, sanatsal ve ekonomik hayattaki etkinlikleri, anavatanımızla el ele vererek kazandıkları güç ve tecrübe paylaşımı ve bizi birbirimize sımsıkı bağlayan bağlar sayesinde bu mümkün olmayacak. Kardeşlerimiz orada yaşamaya devam ettikleri için şadırvanda başınızı kaldırıp köprüyü geçtiğinizde Prizren'in en güzel yerinde ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor, anneannelerimizin bizlere söylediği ninniler pencerelerden duyuluyor ve bu mübarek günlerde aynen yüzlerce yıl önce olduğu gibi fırınlara tepsiyle götürülen Ramazan pideleri ile oruçlar açılıyor. Bu özel günü bu yıl, Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu'nun desteği ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ile birlikte kutluyoruz. Bu kültürün yaşatılmasına, geliştirilmesine ve seslendirilmesine katkılarından dolayı katılan her bir sanatçımıza ve şefleri Ahmet Hamdi Zafer'e teşekkür ediyorum” dedi.