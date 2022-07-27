Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kötü koku yayılan evden ceset çıktı.

Olay Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Atatürk Mahallesi Kırkavak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre aynı sitede yaşayan komşuları önce kötü kokunun çöp konteynerinden geldiğini sandılar fakat bina önüne gelince ve cama bakınca içeride sineklerin olduğunu fark etti. Kapının önüne gelince de kötü kokunun içeriden geldiğini anlayan vatandaşlar, durumdan şüphelendikleri için 112 ihbar hattını araması sonucu bölgeye Polis İtfaiye ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından polis eşliğinde eve giren ekipler, içeride bir erkek cesedi ile karşılaştılar. İçeride hareketsiz yatarken bulunan şüphelinin. Gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İçeride yapılan araştırmalarda da ölen kişiye ait bir kimlik bulamayan ekipler çevredeki vatandaşlara sormaları üzerine evde kimin yaşadığını bilmediklerini söylemeleri üzerine Cumhuriyet savcısına bilgi verildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından olay yerine adli tabip istendi. Olay yerine gelen adli tabip doktoru yaptığı incelemede şahısın yaklaşık 10-12 gün önce vefat ettiğini ve bu sebeple şüpheli ölüm yada normal ölüm olup olmadığını belirleyemediğini söylemesi üzerine şahsın cenazesi cenaze aracına alınarak kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ve cesette inceleme yapılmak üzere Uzunköprü devlet hastanesi Morguna kaldırıldı.

Polisin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.