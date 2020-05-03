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Kovid-19'u yenen doktoru mesai arkadaşları alkışlarla taburcu etti

Edirne’de yeni tip korona virüs tedavisi sonrası iyileşen doktor Şevket Hüseyin Akpınar, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Edirne'de yeni tip korona virüs tedavisi sonrası iyileşen doktor Şevket Hüseyin Akpınar, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.


Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü'nde görev yapan Uzman Dr. Şevket Hüseyin Akpınar, korona virüs tanısı konulmasının ardından aynı hastanede tedavi görmeye başladı. Yaklaşık 1 aydır tedavi uygulanan ve yapılan son testlerinden negatif sonuç alınan Akpınar'ın taburcu edilmesine karar verildi.


Sağlık çalışanları, meslektaşı Akpınar'ı tedavi gördüğü servisten alkışlarla uğurladı. Akpınar da kendisine sürpriz yapan arkadaşlarına sevinç gösterisinde bulundu.

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