Köy karantinaya alındı, oyun parkları ve spor alanları kapatıldı

Çok yüksek riskli iller arasındaki Edirne'de, artan korona virüs vakaları nedeniyle bir köy karantinaya alındı, ilçe genelinde de oyun parkı ve spor alanlarının kullanımı geçici olarak durduruldu.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyü, artan korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, tedbirleri yerinde denetledi.

Ayrıca, Lalapaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ilçe merkezinde bulunan park ve spor alanlarının kapatılması yönünde karar aldı. Kararın ardından Lalapaşa Belediyesi ekiplerince, oyun parklarına ve spor alanlarına emniyet şeridi çekildi.