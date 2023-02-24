Köy muhtarı ve akrabasını öldüren şüpheli yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde iki kişiyi öldürüp, iki kişiyi de yaralayarak kayıplara karışan şüpheli, cinayetleri işlediği köyde yakalandı.

Geçtiğimiz gün Kumdere köyündeki bir kahvehanede meydana gelen olayda, köy kahvehanesine giden R.T, aralarında husumet olan Köy Muhtarı Hüseyin Karataban ve akrabası olan kahvehane işletmecisi Hüdayet Karataban'ı öldürmüş; ardından L.G. ve H.K. isimli iki kişiyi de yaralayarak köyden kaçmıştı.

Olayın ardından geniş çaplı bir araştırma başlatan jandarma ekipleri, R.T.'nin yurtdışına kaçma ihtimaline karşı Yunanistan sınır hattında arama çalışmaları yapmış ve köy çevresinde de önlemler almıştı. Çalışmalar devam ederken şüpheli Kumdere'de yakalandı.

Gözaltına alınan R.T. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.