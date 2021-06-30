Köy Okulları Değişim Ağı tarafından yürütülen ve Trakya Üniversitesi'nin de paydaşı olduğu “Köye İlk Adım” projesi tamamlandı.

Köy öğretmenlerini ve öğretmen adaylarını kişisel ve mesleki anlamda desteklemek, öğrencilerin mezun olduklarında köy okullarında çalışmak için daha istekli ve hazır olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Köye İlk Adım” projesinin 13 haftalık eğitim süreci sona erdi. Köy Okulları Değişim Ağı öncülüğünde başlatılan ve Trakya Üniversitesi ile birlikte Türkiye'den 9 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen “Köye İlk Adım” projesinde öğretmen adayları, her hafta çevrim içi düzenlenen atölye çalışmaları ve yerinde eğitimler ile kırsalda eğitime dair önemli konularda birbirinden farklı tecrübeler ve yeni bilgiler edinme imkânı buldu. Akademisyenler, köy öğretmenleri ve üniversite öğrencilerinin iş birliği ile hayata geçirilen projede, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden 16 öğretmen adayı yer aldı. Dr. Öğr. Üyesi Ebru Selçioğlu Demirsöz danışmanlığında projeye katılan sınıf öğretmeni adayları, farklı üniversitelerde öğrenim gören aday öğretmenlerle birlikte köye, köyde öğretmenliğe ve özellikle birleştirilmiş sınıflara dair uygulamalar hakkında bilgi sahibi oldu.

Sınıf öğretmenlerinin, öğretmenliklerinin ilk yıllarında köyde çalışma koşullarına daha kolay adapte olmalarını ve bu sayede sınıf öğretmenlerinin köy okulundaki görevlerinin ilk yılında daha nitelikli eğitim vermelerini hedefleyen programda, üniversite öğrencilerinin köy okullarında karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili tartışabilecekleri ve farklı köy okulu öğretmenlerinin deneyimlerini dinleyebilecekleri içeriklere yer verildi.