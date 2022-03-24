Köylerde kanser eğitimi veriliyor

Edirne'nin İpsala ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından belde ve köylerde kanserde farkındalık eğitimleri veriliyor.

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Kanserde erken tanı, kanserle mücadelenin temel ilkelerindendir. Ülkemizde kanserde erken tanı için Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri doğrultusunda Ulusal Tarama Programları yürütülmektedir. Bu kapsamda İpsala Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran hastalara Ebe Nursel Emek, Sultanköy Sağlık Evine başvuran hastalara Ebe Selver Çakmak tarafından çocukluk ve erişkin çağı kanserleri farkındalık eğitimi verildiği. Ülkemizde uygulanmakta olan kanser tarama programı kapsamında serviks (rahim ağzı), kolorektal (kalın bağırsak) ve meme kanserleri bulunmaktadır. Meme kanseri için 20 - 40 yaş arası kadınların her ay kendi kendine meme muayenelerini yapmaları; 40 - 69 yaş arası kadınların ise her ay kendi kendine meme muayenelerini yapıp 2 yılda bir kez mamografi çektirmeleri gerekir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Serviks kanseri için 30 - 65 yaş arası kadınların 5 yılda bir smear veya HPV testi, kolorektal kanser için 50 - 70 yaş aralığındaki herkesin 2 yılda bir gaitada gizli kan testi yaptırmaları gerekmektedir. Ulusal kanser tarama programları hakkında daha detaylı bilgi almak için aile hekiminizi veya İpsala Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret edilebilirler" şeklinde bilgi verildi.