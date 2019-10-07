İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köylere ecza dolabı ve kitaplık

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi köylerdeki ortak kullanım alanlarına ecza dolabı ve kitaplık montajına başladı.

Ecza dolaplarında ilk yardım malzemeleri bulunurken kitaplıklara ise 100 temel eser serisi konularak vatandaşların hizmetine sunuldu.


Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, köy konakları ve köy kahvehaneleri gibi ortak kullanım alanlarına ecza dolabı ve kitaplık montajına başladı. Kitaplıklara ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik 100 temel eser serisi konulurken, ecza dolaplarında ise her türlü ilk yardım malzemesi vatandaşların hizmetine sunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.