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Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'ne yeni hizmet araçları teslim edildi

Edirne Valiliğince vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 2 adet kepçe temin edilerek Uzunköprü ve Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliklerine teslim edildi.


Uzunköprü ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine alınan kepçe Uzunköprü ve Meriç ilçelerindeki çalışmalarda hizmet verecek. Keşan'a temin edilen kepçe ise Keşan, Enez ve İpsala ilçelerindeki çalışmalarda kullanılacak.


Ayrıca turizm sezonunda Enez bölgesinde artan nüfus ile yürütülen çalışma ve hizmetlerin aksamaması için 1 adet de çöp kamyonu alındı. Temin edilen çöp kamyonu yaz sezonunda Enez bölgesinde, sezon haricinde ise ihtiyaç duyulan bölgelerde hizmet vermeye devam edecek.


Edirne Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğince geçtiğimiz aylarda temin edilen iş makinası Merkez köylerle birlikte, Süloğlu, Lalapaşa ve Havsa ilçelerinde vatandaşlarımıza daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla kullanılacak.

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