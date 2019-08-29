İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köylere kütüphaneli akıllı durak

Edirne İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "Her Köye Bir Durak Her Durağa Bir Kütüphane Projesi" kapsamında karekod uygulaması ile kitap okunabilen dijital kütüphaneli durakların montajlarına Enez’den başlandı.

Edirne İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "Her Köye Bir Durak Her Durağa Bir Kütüphane Projesi" kapsamında karekod uygulaması ile kitap okunabilen dijital kütüphaneli durakların montajlarına Enez'den başlandı.


Durakların teslim, muayene ve kabul işlemleri Keşan şantiyesinde yapıldığı için montaj çalışmalarına Enez ilçesine bağlı köylerden başlandı. Muhtarlarla koordineli olarak yerleri belirlenen duraklar için standart kalıp kullanılarak 15 santimetre kalınlığında beton atılıyor. Durak zeminlerine atılan betonun ardından montaj ekibi gelerek duraklarını yerlerine monte ediyor. Bu çalışma tüm köyleri kapsayacak şekilde güneyden kuzeye doğru devam edecek.


Duraklarda akıllı telefon ve tabletler vasıtasıyla kitap okumanın da mümkün olacağını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, "Duraklarda karekod uygulaması da mevcut, yani durakta bekleyen insanlar dilerlerse, bekledikleri süre boyunca akıllı telefon ya da tabletlerinden kitap okuyabilecek ve vakitlerini bu şekilde geçirebilecekler. Bu projeyi farklı kılan taraf ise köylerimizde tatbik ediliyor olmasıdır. Ben buradan sadece bu projede değil, tüm projelerimizde bize sonsuz destek veren sayın valimize şükranlarımı sunuyor, projenin uygulanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.