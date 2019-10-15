İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köylere yeni kimlik panosu

Edirne İl Özel İdaresi, il genelinde köy tabelalarını yenileri ile değiştirmeye devam ediyor.

Yeni tabelalarda il kodu, köyün isminin yanı sıra hangi ilçeye bağlı olduğu bilgileri de yer alıyor.


Edirne Valiliği himayelerinde İl Özel İdaresi tarafından geliştirilen Köy Kimlik Panoları projesinde sona yaklaşıldı. Halen merkez, Süloğlu, Lalapaşa ve Havsa ilçelerine bağlı 96 köyde montaj işlemi tamamlanan tanıtım tabelalarına ilişkin olarak Keşan, İpsala ve Enez ilçelerine bağlı 83 köyde kazı çalışmaları bitirilerek montaj işlemlerine başlandı.


Meriç ve Uzunköprü ilçelerine bağlı 74 köyün kazı ve montaj işlemleri ise 1 Kasım 2019 itibariyle tamamlanmış olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.