‘Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var' projesi hayata geçiriliyor

Edirne'de köyden kente göçün azaltılması, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve sayısının artırılması amacıyla "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' sebebim var" projesi imza töreni gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen imza törenine ilgili kurum müdürleri muhtarlar ve oda başkanları katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, proje kapsamında işletme başı toplamda 150 bin TL tutarında Ziraat Bankasından kullanılacak kredinin 100 bin TL'sinin sıfır faiz, geriye kalan kısmının da çok düşük bir faiz oranıyla 7 yıl geri ödemeli kullandırılacağını söyledi.

Ziraat Bankası ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığında yapılacak olan “Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var” projesine İl Özel İdare de ortak oldu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, proje için düzenlenen imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, Bugün burada köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesini faaliyete geçirmek buradayız. Şehrimizdeki ilgili kurumların bir araya gelerek Ziraat Bankası ile ortaklaşa olarak bu projeyi hayata geçiriyoruz. Biraz önce de ifade edildiği üzere bu proje ile ilimizde 350 bin olan küçükbaş havan sayısı 500 bine çıkacak. Bu projeyi farklı kılan şey, katılımcı tüm paydaşların bir araya gelip iş birliği yapmak suretiyle ortamı sağlamasıdır. Ümit ediyorum ki önümüzdeki kısa süre içerisinde ilimizde rekor sayıda başvuru alınacak, bu başvurular gerekli incelemenin ardından vatandaşlarımıza kredi olarak geri dönecek. Şu anda köylerimizde atıl durumda olan ahırları ve tesislerimizi aktif hale getiriyor olmak bile proje açısından önemli bir başarı olacaktır. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Ziraat Bankası Edirne Bölge Yöneticisi Necati Sacıhan tarafından imzalanan proje yürürlüğe girdi.