KPSS'ye giren adaylar sınavı değerlendirdi

Yurt genelinde iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) yeniden yapılan ilk oturumunda ter döken adaylar sınavı değerlendirdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de KPSS'ye giren adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınavın yapılacağı merkezlerin yolunu tuttu. İptal edilen sınav için adaylar yeniden aynı heyecanı yaşadı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde sınava giren adaylar da saat 10.15'te başlayan ilk oturum öncesi okul önünde hazır bulundu. Sınavın genel kültür ve genel yetenekten oluşan sabah oturumunun başlamasıyla adaylar 130 dakika süre boyunca ter döktü. Sınavdan çıkan adaylar, en çok zorlandıkları soruları anlattı.

İptal edilen sınava göre bu sınavın daha iyi geçtiğini ifade eden Eray Tosun, sınav süresince elinden geleni yaptığını belirterek, “İptal edilen sınava göre bu sınav daha kolaydı. Sayısal sorularını yapamadım, çünkü ben sözel bölümüne daha ağırlıklı çalıştım. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur” dedi.

Geçen sınava göre soruların daha anlamlı olduğunu söyleyen Özlem Ergün, “Daha kolay bir sınava girdik. Orta zorlukta bir sınavdan çıktık. Daha çok tarihte ve güncelerde zaman harcadık. ÖSYM kendini geçen sınava göre affettirdi diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Sınavdan çıkan Yaşar Yılmaz ve Ebru Yılmaz da genel kültür ve genel yetenek sorularının iptal edilen sınava göre daha kolay olduğunu belirtti.