Küçük kalpleriyle büyük bir sevgiyi paylaştılar

Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden lise öğrencileri; Engelsiz Yaşam Merkezi'nin özel çocuklarına unutulmaz bir gün yaşattı. Engelli çocukların yaşadığı mutluluk yüzlerine yansıdı.

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Kültür Sanat ve Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri, Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek; Engelsiz Yaşam Merkezi'nin özel çocukları için hazırladıkları programı sundu. Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Kültür Sanat ve Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencilerini Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu karşıladı.

Lise öğrencileri, engelli çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Engelli çocuklara minik hediyeler sunan lise öğrencileri hazırladıkları tiyatro gösterisini sundu. Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Kültür Sanat ve Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencilerinden oluşan kora da birbirinden güzel şarkıları yine engelli öğrenciler için söyledi.

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Kültür Sanat ve Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencilerine gösterdikleri bu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediye Engelsiz Yaşam Merkezi ile ilgili öğrencilere bilgiler verdi.

Edirne Belediyesi olarak en büyük hedeflerinin engelsiz bir kent oluşturmak olduğunu belirten Tanrıkulu, “Bu konuda çalışmalarımıza Edirne Belediye Başkan Recep Gürkan'ın önderliğinde devam ediyoruz. Engelli bireylerin engelsizce yaşayabileceği bir kent oluşturmak en büyük hayalimiz, en büyük hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda birçok projeyi hayata geçirdik. Kaldırımlardaki engelli rampalarında yaptığımız yeni düzenlemelerle ilgili de engelli vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Engelli vatandaşlarımızla el ele; yürek yüreğe çalışmaya, engelleri bir bir ortadan kaldırmaya devam ediyoruz” dedi.