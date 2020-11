Küçük meleklerin yaşama tutunması

Edirne'de zamanından önce doğan ve hala anne karnındaki sıcaklığa ihtiyaç duyan bebeklerin hayata tutunuş hikâyeleri ile yaşam mücadelelerini konu alan video Trakya Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hemşireleri tarafından hazırlandı. ‘Hayata tutunuşun' simgelendiği video Avrupa'da birinci oldu.

2020 yılının, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Hemşire ve Ebe Yılı” ilan edilmesiyle Avrupa Pediatrik Yeni Doğan Yoğun Bakım Derneği (ESPNIC) ödüllü bir yarışma organize etti. Florence Nightingale'in hemşirelik alanına yaptığı katkılar ve doğumunun 200. yılı olması nedeniyle ilan edilen yıla özel ESPNIC tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve Avrupa'nın birçok ülkesinden başvurunun gerçekleştiği yarışmanın 1'incilik ödülünün sahibi, Trakya Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hemşireleri oldu. Sorumlu Hemşire Refiye Zafer Dinçkol öncülüğünde, Trakya Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hemşireleri tarafından hazırlanan 2 dakika 4 saniyelik video, ilk kez düzenlenen yarışma ile ödüle uzandı.

“Türkiye'de her yıl 150 bin bebek prematüre olarak doğuyor”

Trakya Üniversite Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Refiye Zafer Dinçkol, Türkiye'de her yıl 150 bin bebeğin prematüre olarak doğduğunu ve ne yazık ki yüzde 50'ye yakınının yaşam mücadelesini kazanarak hayata tutunabildiği bilgisini kaydetti.

“Mücadelemiz yaşama tutunmaları için”

Hayata, pamuk ipliğiyle bağlı küçük meleklerin yaşama tutunmasında yenidoğan yoğun bakım ünitesi doktorları ve hemşireleri tarafından yoğun emek sarf edildiğini belirten Hemşire Refiye Zafer Dinçkol, “Biz de kendi yoğun bakım ünitemizde çekilen fotoğraf ve görüntülerden oluşan bir video ile düzenlenen yarışmaya katıldık. Birinci olduğumuz haberini alınca da büyük bir sevinç ve mutluluk yaşadık. Bu süreç, büyük bir özveri ve çaba gerektiren, zorlu ve uzun bir dönem. Tüm ekibimizle birlikte onların yaşama tutunması ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için mücadele ediyoruz. Emek ve sevgiyle yoğrulan bebeklerimizin aldığı her nefes ve iyiye gittiklerine dair her işaret bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Amacımız, doğum her ne kadar erken gerçekleşirse gerçekleşsin, bebeklerimizin annelerine sağlıkla kavuşabilmesi. Minik bebeklerimiz ve değerli ailelerimiz yalnız değiller. Birbirimize destek olmaya, birlikte güçlü olmaya devam edeceğiz. Edirne'nin ve Trakya Üniversitesi'nin adını duyurduğumuz için de ayrıca gururluyuz” dedi.

“Hayata umutla bağlanan miniklere yürekten destek”

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Betül Ayşe Acunaş ile hemşireleri kutlayarak, “Sağlık çalışanlarının ne kadar zor şartlarda çalıştığı, büyük özveri göstererek işlerinin başında olduğu ortada. Bu zorlu dönemde görevlerinizi fedakarca ifa etmenin yanı sıra böylesine anlamlı ve güzel bir ödülü kazanmanız çok kıymetli ve değerli. Yaptığınız işin karşılığını almanız çok güzel. Burada insana ve insan hayatına verilen değer var. Hayata umutla bağlanan minik yavrularımızın gösterdikleri mücadelesine yürekten verilen bir destek var. Videoyu duygulanmadan izlemek mümkün değil. Fedakârlığınız ve desteğiniz sayesinde miniklerimiz hayata tutunuyor ve ailelerine kavuşuyor. Prof. Dr. Betül Ayşe Acunaş hocamızı, aynı zamanda öğrencimiz olan Refiye Zafer Dinçkol hemşiremizi ve emeği geçen tüm ekibi çalışmalarından ötürü yürekten kutluyorum. Sağlık çalışanlarımızın ne kadar kutsal bir görev yaptığını bir kez daha görmüş olduk” diye konuştu.

“Bir yıllık ücretsiz üyelik”

Yarışma sonrası Trakya Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Refiye Zafer Dinçkol, 2021 yılında Atina'da düzenlenecek bir kongreye ücretsiz katılım hakkı kazanırken Trakya Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hemşireleri Begüm Çoban, Betül Baysal, Büşra Yazıcı, Esra Konuk, Hacer Engin, Duygu Türkmen, Leyla Avcıbaşı, Meltem Servet, Nagehan Karaca ve Perihan Muhtaroğlu da Avrupa Pediatrik Yenidoğan Yoğun Bakım Derneği'ne (European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care / ESPNIC) bir yıllık ücretsiz üyelik elde etti.