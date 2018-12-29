Küçük öğrencilere kıyafet desteği

Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir eğitim kurumu, 13-21 Aralık tarihleri arasında başlattığı “Çocuklar Üşümesin” projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet desteği verdi. Öğrencilerin topluma karşı bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla başlatılan kampanyada, toplanan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

13-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ve öğrenciler ile ailelerin yoğun katılım gösterdiği “Çocuklar Üşümesin” projesiyle toplanan kıyafetler, Hasköy İlkokulu öğrencilerine gönderildi.

Konu hakkında bilgi veren eğitim kurumu kurucusu Sertaç Uprak, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan tüm çocukların yanında olduklarını ve onlara tek tek ulaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kurumda bulunan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birlikte kampanya kapsamında, evimizdeki çok fazla giyilmemiş, yardım edeceğimiz kişilerin giyebileceği durumdaki kışlık mont, atkı, bere, bot, pantolon gibi elbiseleri ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtarak onları sevindiriyoruz. Daha önce de birçok sosyal sorumluluk projesi kapsamında kampanyamız vardı, bu projeler ve kampanyalar olumlu bir şekilde hedeflerine ulaştı. Şimdi de kış ayı geldiği için yardıma muhtaç çocuklarımızın kışlık kıyafet ihtiyaçlarını gideriyoruz. Önümüzdeki tarihlerde öğrencilerimiz ile birlikte birçok sosyal sorumluluk projesi yapmayı planlıyoruz, kurum olarak amacımız akademik başarının yanı sıra topluma daha bilinçli ve daha duyarlı bireyler yetiştirmek. Tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz bu konuda gerçekten çok duyarlı bir şekilde bizlere destek veriyor. Katkılarından dolayı tüm velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.