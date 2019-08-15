Kumar makinesini tuvalete sakladılar

Keşan İlçe Emniyeti'ne gelen, bir kahvehanede kumar makinesi olduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti. İhbarı değerlendiren emniyet güçleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde makinesinin bulunduğu bilinen yerde arama yaptı.. İş yeri açma ruhsatı ve ismi bulunmayan kıraathaneye gidilerek işletmede yapılan aramalar sırasında tuvalete gizlenmiş çalışır halde bulunan bir kumar makinesini ele geçiren ekipler klozet üstünde bulunan makineye el koydu. İşletme sahibi gerekli adli ve idari işler için Keşan İlçe Emniyeti'ne getirilirken, makine içinden 399 adet 1 TL metal para çıkarıldı.

Şahıs işlemlerin ardından serbest bırakıldı.