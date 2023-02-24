İhlas Haber Ajansı

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Kumdere'de silahlı saldırıya uğrayan muhtar ve akrabası toprağa verildi

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde, silahla vurularak öldürülen muhtar ve akrabasının cenazeleri bugün toprağa verildi.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde, silahla vurularak öldürülen muhtar ve akrabasının cenazeleri bugün toprağa verildi.


İpsala'ya bağlı Kumdere Köyü Muhtarı Hüseyin Karataban, köy kahvehanesinde R.T. isimli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış, saldırının ardından Karataban ile birlikte akrabası Hüdayet Karataban hayatını kaybederken, iki kişi de yaralanmıştı.


Muhtar Hüseyin Karataban ve Hüdayet Karataban'ın cenazeleri bugün Kumdere'de toprağa verildi. Cenazeye katılan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, merhumların ailelerine başsağlığı dilerek, teskin etmeye çalıştı.


Kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Karataban ve Hüdayet Karataban Kumdere köyü mezarlığında toprağa verildi.

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