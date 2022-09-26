Kuraklıkla karşı karşıya kalan Tunca Nehri ot ve sazlıklarla kaplandı

Edirne'deki Tunca Nehri'nde su seviyesinin düşmesi ile yüzey sazlık ve ot öbekleriyle kaplandı.

Bulgaristan ve Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle Tunca Nehri'nin su seviyesinde düşüş yaşandı. Suakacağı İstasyonu'nda yapılan ölçümde, nehrin debisinin saniyede 4 metreküpe kadar gerilediği belirlendi. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan nehirde ot ve sazlık öbekleri oluştu. Ortaya çıkan bataklık ise kötü kokuyu beraberinde getirdi. Tarihi Tunca Köprüsü'nün görüntü kirliliğiyle karşı karşıya kaldığını belirten vatandaşlar, nehirde temizlik çalışması yapılmasını istedi.

"İçler acısı bir durum"

Tunca Nehri'nin bu halde olmasından dolayı çok üzüldüğünü söyleyen Fatma Yurt, "Gerçekten bu görüntü içler acısı, burası tarihi bir alan. Buranın bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Bataklık nedeniyle etrafta çok ağır bir koku da hakim. Yetkililer bir an önce gereğini yapmalı" dedi.

Üniversite öğrencisi Yusuf Eren Keskin, "Bu civara geldiğimde köprüyü görene kadar orman zannettim. Köprüyü görünce de bataklık olduğunu fark ettim. Yetkililerin burayı görmesini istiyorum. Duruma el atmaları lazım" dedi.

Son yıllarda bölgede bir kuraklık olduğunu ve nehrin debisi düşünce otların ortaya çıktığını söyleyen Yiğit Karagöz, "Burası turistik bir bölge ve bu kirlilik buraya yakışmıyor. Acilen bir şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca kötü koku da var" dedi.