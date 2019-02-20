Kuşaklar kütüphanede buluşacak

Edirne'nin Keşan ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Keşan Halk Kütüphanesi işbirliğiyle 2023 Vizyon Hedef Projelerle Edirne “Maziden İstikbale, Edirne Okuyor” projeleri kapsamında geliştirilen “Kuşaklar Kütüphane'de Buluşuyor” projesi başladı.

Projenin açılışı kapsamında düzenlenen programa Keşan Kaymakam Nuri Özder, Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, İlçe Kütüphane Müdürü Bülent Dizdaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, okul müdürleri, projeden sorumlu öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.

Programda konuşan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Dizdaroğlu, daha önceki yıllarda da bu tür projeler yürüttüklerini kaydetti.

Saz, çocuklara tarih şuurunu, kültür, milli ve manevi değerleri tanıtmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde, ilçemiz okul öncesi öğrencilerimizin erken yaşta kütüphane ile buluşması, kitap sevgisinin aşılanması MEB 2023 vizyonu doğrultusunda milli ve manevi değerler ön planda tutularak aileleri ile birlikte dolu dolu etkinliklerle verimli zaman geçirmeleri hedeflemekteyiz. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okuma kültürünün erken yaşta edinilmesi ve okuyan nesiller yetiştirilmesinde büyük rol oynayan bu gibi etkinlikler çocuklarımızın sosyalleşerek, deneyerek, gözlemleyerek, hissederek, keşfederek öğrenmelerini sağladığına inanıyoruz. Okul öncesi eğitimi destekleyen projemiz Keşan Halk Kütüphanemiz işbirliği ile gerçekleştiriyoruz. Planlama doğrultusunda 1561 okul öncesi öğrencimiz eğitim öğretim yılı sonuna kadar kütüphaneyle buluşturacağız. Hacivat Karagöz oyunları, Nasrettin Hoca, Keloğlan gibi düzeylerine uygun birçok oyunlar sahnelenecek. Aynı zamanda öğrencimiz ve velilerimiz kütüphaneye üye olacaklar. Proje süresince Türk büyüklerimiz, milli ve manevi değerlerimiz tanıtılacaktır" dedi.

Program, projeye dahil olan çocuk ve ailelerinin kütüphaneye kayıtlarının yapılmasının ardından sona erdi.