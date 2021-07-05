Kütahya şehidi memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kazada yol güvenliğini sağlarken bir aracın çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Serhan Alışkan, memleketi Edirne'de kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kazada yol güvenliğini sağlarken bir aracın çarpması sonucu şehit olan 46 yaşındaki Polis Memuru Serhan Alışkan'ın cenazesi, Edirne'de Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Selimiye Camii'ne getirildi. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Alışkan'ın annesi, babası, eşi ve kızı cenazede güçlükle ayakta durabildi. Selimiye Camii girişinde bekleyen tören mangası, şehidin tabutunu omuzlayarak tören alanına getirdi. Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt dua okuyarak, helallik alındı. Şehit Alışkan, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Alışkan'ın cenazesine ailesi, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askeri erkân ve vatandaşlar katıldı.