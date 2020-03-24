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Kuyumcular başkanından tepki “aç gözlülüğe gerek yok”

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, korona virüs salgını nedeniyle aldıkları karar gereği kent merkezinde bulunan tüm kuyumcuların kepenk kapattığını belirterek, dünya genelinde altın piyasasının durduğunu söyledi.


Türkiye'de de görülen korona virüs salgını nedeniyle geniş önlemler alınmaya devam ederken, Edirneli kuyumcularda karar alarak kepenk kapattıklarını açıkladı. Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, hem kendi sağlıklarını hem de halkın sağlığını korumak için iş yerlerini açmama kararı aldıklarını ifade etti.


Edirne'de 36 kuyumcu esnafının bulunduğunu söyleyen Kalkan, bazı kuyumcuların bu karara uymadıklarını belirterek, “aç gözlülüğe gerek yok” diyerek sitem etti. Korona virüs salgını geçene kadar iş yerlerini açmayacaklarını vurgulayan Kalkan, altın piyasasının durduğunu belirtti.

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