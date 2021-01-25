Lalapaşa'da dolu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Edirne kent merkezinde zaman zaman sağanak yağış geçişleri yaşanırken, Lalapaşa ilçesinde ise dolu etkili oldu. Yaklaşık yaklaşık 5 dakika süren dolu ile çevre beyaza büründü. Hava sıcaklığının 8 derece olarak ölçüldüğü ilçede dolu yağışının ardından güneş açtı. Kent genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağmurun gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.