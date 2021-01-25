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Lalapaşa'da dolu

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.


Edirne kent merkezinde zaman zaman sağanak yağış geçişleri yaşanırken, Lalapaşa ilçesinde ise dolu etkili oldu. Yaklaşık yaklaşık 5 dakika süren dolu ile çevre beyaza büründü. Hava sıcaklığının 8 derece olarak ölçüldüğü ilçede dolu yağışının ardından güneş açtı. Kent genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağmurun gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

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