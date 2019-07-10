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Lastiği alev alan tırdaki yangını itfaiye büyümeden söndürdü

Keşan-Uzunköprü kara yolunda seyir halindeki tırın lastikleri, balatalarının aşırı ısınması sonucu alev aldı.

Yangın büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.


Yangın, Maltepe Köyü çıkışında, Uzunköprü istikametinde meydana geldi. Bulgaristan'a giden 35 HD 8312 plakalı mermer yüklü tırda saat 07.30 sıralarında balatalarının aşırı ısınmasından dolayı yangın meydana geldi. Yangını fark eden sürücü, tırı durdurup alevlere müdahale etmek istedi. Tır lastiklerine sıçrayan yangın, haber verilen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesi sonrasında büyümeden söndürüldü.


112 Acil Servis ekiplerinin de olay yerinde hazır beklediği yangında yaralanan olmadı.

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