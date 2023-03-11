Lastiği patlayan tır bariyerlere daldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde lastiği patlayan seyir halindeki tırın lastiği patladı. Tonlarca ağrılıktaki dorseli tırın bariyerlere çarptığı kazada, yolun diğer tarafında bulunan benzin istasyonuna girmemesi ile facia yaşanmamasını sağladı.

Kaza Keşan-Gelibolu karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Gelibolu istikametinde seyir halinde olan tırın lastiği patladı. Sürücüsünün yol üzerinde tutmaya çalıştığı dorseli tır, solun solunda bulunan bariyerlere girdi. Bariyerleri ezerek metrelerce ilerleyen tır bir süre sonra ancak durabilirken, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Tır sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmeyip yolun sağında bulunan benzin istasyonuna girmemiş olması ise felaketin yaşanmasının önüne geçildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri trafik akışını bir süre kontrollü olarak sağlarken, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan tırın, çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.