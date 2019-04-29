Lastik botla ‘umut' yolculuğu

Edirne'nin Enez ilçesi Sultaniçe Limanı yakınlarında, lastik botla Yunanistan'a geçmek isteyen 11'i çocuk, 8'i kadın toplam 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Nisan 2019 tarihinde saat 05.20'de, Edirne ili Enez ilçesi Sultaniçe Limanı önlerinde görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu. İçerisindeki 37 Afganistan ve 3 İran uyruklu olmak üzere toplam 40 düzensiz göçmen (21 erkek, 8 kadın, 11 çocuk) yakalandı. Göçmenlerin, tamamlanan işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.