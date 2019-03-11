İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lastik botta 32 Afgan kaçak yakalandı

Edirne’nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 11’i çocuk, 5’i kadın toplam 32 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 11'i çocuk, 5'i kadın toplam 32 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mobil radarla yaptıkları denetimde ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 11'i çocuk, 5'i kadın toplam 32 kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçaklar, Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.