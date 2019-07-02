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Lastik botta 35 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’nin Enez ilçesinde lastik bot içinde bulunan 35 göçmen, sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Edirne'nin Enez ilçesinde lastik bot içinde bulunan 35 göçmen, sahil güvenlik tarafından yakalandı.


1 Temmuz 2019 Pazartesi Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından saat 05.50 sıralarında Edirne'ye bağlı Enez ilçesi önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen fark edildi. Belirlenen yere giden sahil güvenlik botu tarafından hareket halinde tespit edilen göçmen botu durduruldu.


Bot içerisinde 31 Afganistan ve 4 İran uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen (22 erkek, 5 kadın, 8 çocuk) yakalandı.

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