Liseli gençlerden ‘Her Durak Bir Kitap' projesi

Edirne Meriç Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenim gören 12. sınıf öğrencileri Meltem Bulgu ve Can Bülbül, danışman öğretmenleri Meryem Turgut koordinesinde “Her Durak Bir Kitap” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında otobüs duraklarına yerleştirilen QR kod uygulaması ile öğrencilerin tasarladıkları internet sitesinde yer alan kitapların duraklardaki karekod vasıtasıyla akıllı telefon ya da tabletlerden okunmasının amaçlandığı belirtildi. Söz konusu proje Trakya Kalkınma Ajansının düzenlediği ‘Bir Fikrim Var' yarışmasında da dördüncülüğü elde etti.

Proje sahibi öğrencilerden Meltem Bulgu, “Projeyi tasarlarken otobüs duraklarındaki bekleme süresini etkin bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Bununla birlikte kitap okuma alışkanlığını artırmayı hedefledik” dedi.

Can Bülbül de, “Projemiz Edirne'de 5 (Erasta durağı, Üniversite durakları, Değirmen durağı, Huzurevi durağı) otobüs durağı ile başladı. Çok yakında Edirne'de daha fazla otobüs durağında projemizi görebileceksiniz” ifadelerini kullandı.

Proje danışman öğretmeni Meryem Turgut, “Projemizin nihai hedefi otobüs duraklarında geçirilen bekleme süresinin teknoloji sayesinde etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve aynı zamanda kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasıdır” dedi.

Turgut, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 3 ili kapsayan ‘Bir Fikrim Var' proje yarışmasında 103 proje arasından projelerinin 4. olmayı başardığını söyledi. Projelerine destek veren Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak'a, Okul Müdürü Menekşe Yılgın Öztürk'e ve projelerini hayata geçirmek için kendilerine otobüs duraklarının kullanımına imkan veren Edirne Belediyesine teşekkür eden Turgut ve öğrencileri, bundan sonraki hedeflerinin daha fazla kitabı gençlerle buluşturmak olduğunu belirtti.