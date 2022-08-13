Lokantada çıkan yangın 3 iş yerine sıçradı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir lokantada çıkan yangın 3 iş yerine daha sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 4 iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Gazi Caddesi'ndeki bir lokantada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin lokantayı sardığını gören çalışanlar, son anda kendini dışarı attı. Büyüyen alevler lokantanın yanında bulunan 3 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 4 iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.